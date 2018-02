3 Vidéo

Après la polémique, Mennel décide de quitter The Voice

Dans une vidéo publiée dans la nuit de jeudi à vendredi, la chanteuse Mennel a annoncé qu'elle prenait la décision de quitter The Voice. " En tant qu'artiste j'ai participé à The Voice pour ouvrir les esprits et parler d'amour et de ...