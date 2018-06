Claire Chazal, qui publie "Puisque tout passe" , est plus active aujourd’hui qu’à ses 20 ans.

Dans "Puisque tout passe" (Grasset), la présentatrice du JT de TF1 de 1991 à 2015 dit ses angoisses, ses rencontres, ses moments de bonheur et sa solitude aussi. Par fragments - puisque c’est ainsi que l’ouvrage est sous-titré - Claire Chazal raconte sa vie de femme libre, active, parisienne et pourtant, à chaque page, il semble que c’est un peu de notre propre histoire qui défile. " Je ne l’ai pas cherché mais ça me touche beaucoup qu’on me dise ça : que ce qu’on peut ressentir soi, les autres le ressentent… "

Pourquoi avez-vous appelé ça "Fragments de vie" ? Parce que la vie est faite de petits morceaux et qu’elle n’est pas un long fleuve tranquille ?

(...)