D ernier jour d’antenne pour les Guignols. S’inspirant de "Spitting Image", émission satirique anglaise, feu Alain de Greef avait créé en 1998 un JT made in Canal. Capables de traiter de l’actualité, les Guignols devaient durer 30 ans, selon son créateur. Les marionnettes, contrairement aux animateurs, ne risquent pas de disparaître ni de connaître des problèmes d’ego. Mais c’était sans compter sur l’arrivée de Vincent Bolloré à la tête de Canal Plus. L’émission avait perdu son impertinence et, donc, tout son intérêt depuis le départ d’Yves Le Rolland et de son pool d’auteurs. Sur les raisons de cet enterrement première classe, le producteur historique s’explique.

Regardiez-vous les Guignols depuis que vous ne les produisez plus ?

(...)