TV Mag sur Buzz TV, la chaîne du Figaro consacrée aux médias, David Pujadas a été invité à aborder différents sujets sur l'actualité des médias, et s'est notamment penché sur le L'Emission politique en mars 2017 en pleine campagne présidentielle. Invité de l'émissionsur, la chaîne duconsacrée aux médias, David Pujadas a été invité à aborder différents sujets sur l'actualité des médias, et s'est notamment penché sur le clash entre François Fillon et Christine Angot sur le plateau deen mars 2017 en pleine campagne présidentielle.





A l'époque, la polémiste avait mis le candidat des Républicains face aux nombreux scandales dans lesquels il était impliqué, ce qui avait donné lieu à un moment de télévision des plus tendus, dont Christine Angot s'est d'ailleurs rendue spécialiste depuis son intronisation dans On n'est pas couché en lieu et place de Vanessa Burggraf.





" Elle avait interpellé François Fillon, ce qui nous avait laissé une impression partagée" se souvient le journaliste passé aujourd'hui sur LCI. " J'ai senti qu'elle perdait pied à un moment donné, elle se noyait elle-même dans sa propre colère."





"Une émission comme ONPC doit cliver"





Et de faire le lien avec les séquences polémiques, pratiquement hebdomadaires, dans lesquelles Christine Angot se trouve mêlée. " Ca ne m'étonne pas qu'elle soit devenue ce personnage télévisuel. Une émission comme celle de Laurent Ruquier fonctionne par le clivage et ne va pas être consensuelle. Avec Christine Angot, ils tiennent quelqu'un qui est parfait pour cliver" termine celui qui a également démenti lorgner sur la présentation du 20 heures de TF1, actuellement présenté par Gilles Bouleau.