De la viande au dîner ?

La consommation de viande, objet de préoccupation croissant, est à l’honneur d’un nouveau numéro de "Tout s’explique". Si son impact environnemental n’est pas abordé, le présentateur Thomas Van Hamme prend, en revanche, le parti du consommateur. Hors de question de culpabiliser les amateurs de bonne chère ; quoique le magazine préconise une consommation plus responsable : moins industrielle, moins excessive. Mais comment ?

Moins mais mieux

En 40 ans, la consommation mondiale de viande est passée de 24 kilos par an et par personne en 1964 à 40 kilos. En Belgique, en raison des années d’après-guerre marquées par la privation et l’augmentation du pouvoir d’achat, elle est passée de 30 kilos par personne en 1919, à 45 kilos en 1929 et 59 kilos en 1959 pour finalement atteindre… 82 kilos par personne en 2004 ! Soit 227 grammes par jour. C’est trois fois plus que la quantité recommandée dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré. Seuls les Espagnols, les Danois et les Français mangent plus de viande que les Belges, grands amateurs de porc, de volaille et de bœuf.

"Prenez la paume de votre main, indique Serge Pieters, diététicien agréé. Vous enlevez les doigts, vous enlevez le pouce et vous considérez l’épaisseur. C’est la quantité de viande dont vous avez besoin chaque jour." Soit un gros steak, une à deux fois par semaine, en privilégiant des modes de cuisson "qui ne dénaturent pas la viande" ainsi que des produits non transformés, issus d’élevages locaux - de préférence à taille humaine et dont le bétail a bénéficié d’une alimentation naturelle.

Pour contrôler la qualité et l’origine locale de la viande (brute et non transformée), la traçabilité est évidemment fondamentale. A partir des étiquettes, du numéro Sanitel et d’abattoir, le magazine indique comment déterminer les lieux d’élevage et d’abattage ainsi que les lieux de naissance dans le cas du bœuf.

Quelle alternative ?

"Aujourd’hui, les éleveurs peuvent dupliquer à l’infini leurs meilleurs animaux, poursuit Thomas van Hamme. Et sans le savoir, vous avez peut-être mangé de la viande clonée." Le clonage, également au centre de ce nouveau numéro de "Tout s’explique", duplique mais "n’altère pas", assure Charles Long, expert généticien. Le sujet - brûlant - est par ailleurs à l’agenda des négociations entre les Etats-Unis et l’Europe dans le cadre du traité transatlantique (Tafta). Le clonage - déjà répandu outre-Atlantique - est majoritairement rejeté par les consommateurs européens pour des raisons éthiques, mais pas seulement.

Burgers de noisette, boulettes de quorn, etc. Les substituts issus de produits transformés par l’industrie agroalimentaire, enfin, sont également passés sous la loupe des équipes. "En 2013, Test Achats a réalisé une étude sur 171 produits qui prétendent remplacer la viande, reprend Thomas van Hamme. Seuls 24 sont reconnus comme étant de bonnes alternatives à la viande car riches en protéines, pas trop salées et pas trop grasses."

La solution pour remplacer la viande ? Cuisiner malin et combiner les acides aminés.