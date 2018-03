Comme chaque année à pareille époque, Belfius a annoncé les finalistes de son prestigieux Prix de la presse qui récompense les meilleures productions journalistiques de l'année écoulée en Belgique. En catégorie "Presse digitale", LaLibre.be est parvenue à hisser deux dossiers en finale.

Tout d'abord, "Les abattoirs d’Anderlecht : chronique d’une mort annoncée". Le journaliste Jonas Legge et le photographe Jean-Christophe Guillaume se sont glissés dans les coulisses de cet endroit emblématique de la capitale. Ils montrent et expliquent notamment le fonctionnement des chaînes d'abattage des porcs et des bovins et donnent la parole aux abatteurs.

Ensuite, "Cockerill : 200 ans d’histoire de l’acier industriel à Liège". Les journalistes Isabelle Lemaire (textes), Johanna de Tessières (photos) et Christel Lerebourg (vidéos) nous replongent en 1817, lorsque John Cockerill achète le château de Seraing, soit le point de départ de la Révolution industrielle en région liégeoise et en Belgique. Elles proposent ensuite un retour sur le parcours hors norme de John Cockerill et sur l'héritage qu'il a laissé.

Le troisième finaliste est "L’armée belge aux quatre coins du monde". Ce dossier diffusé par DH.be a été réalisé par Sarah Frères et Jean-Christophe Guillaume. Les deux reporters sont partis à la rencontre des militaires déployés à l'étranger afin de répondre à plusieurs questions : quelles menaces pèsent sur notre pays? Où l'armée place-t-elle ses pions? Pourquoi ? Mais surtout : pour protéger ses concitoyens, l'armée belge est-elle plus utile à l'étranger qu'en Belgique ?

Grâce à ces trois dossiers, le groupe de presse IPM (qui édite La Libre, La DH, Paris Match...) est certain de décrocher le prix en catégorie "Presse digitale" pour la seconde année consécutive. L'an dernier, c'est le reportage "Les 168 heures de garde du légiste", réalisé par LaLibre.be, qui l'avait emporté.

Signalons encore que l'infographiste et UX Designer Raphaël Batista a conçu les trois projets finalistes de cette édition.

La proclamation des résultats aura lieu le 24 mai.