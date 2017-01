L'émission de ce dimanche faisait la part belle à Christian, le deuxième plus grand vainqueur de l'histoire des jeux télévisés en France, fraîchement éliminé mais mis à l'honneur à plusieurs reprises. Pendant ce temps, Claire, la candidate qui l'a vaincu samedi, remportait sa deuxième victoire. Mais à la surprise générale, après avoir remporté son duel face à une dénommée Christel, Claire prenait la parole: "Voilà, nous sommes dimanche et ce lundi j'ai deux examens très importants pour mes études de droit. Je dois donc vous quitter".



Jean-Luc Reichmann a donc invité Christel à prendre le statut de "maître de midi" ce lundi et Claire à revenir tenter sa chance quand elle le souhaitera, comme simple candidate et non plus comme maître de midi.



Après ce moment de flottement, Claire remportait tout de même 10.000€ (mais échouait à l'étoile) avant de tirer sa révérence. De quoi rentabiliser le déplacement pour cette jeune fille qui avait expliqué la veille ne pas avoir eu une enfance facile, ce qui explique qu'elle a dû attendre ses 29 ans pour se lancer dans des études de droit.