Elle menace de porter plainte contre le président du Parti populaire si celui-ci ne retire pas un photomontage publié sur le site du parti et diffusé sur les réseaux sociaux. On y voit trois visages la bouche bâillonnée par un ruban adhésif noir: Luc Trullemans, Mischaël Modrikamen et... Emmanuelle Praet. Or, cette dernière n'est pas et n'a jamais été membre de ce parti.

"Je suis horrifiée, ce photomontage diffusé sur le site de ce parti est une honte ! J'ai immédiatement pris contact avec mon avocat, Marc Uyttendaele" , écrit-elle sur son mur Facebook. "Une lettre vient de lui être envoyée lui sommant, sur le champ, d'enlever cette horreur. J'en ai ras-le-bol, marre, d'être associée à ce parti que je ne cautionne absolument pas. Ni aujourd'hui, ni hier, ni demain. J'espère être claire."

Dans ce courrier, Me Uytendaele précise qu'il s'agit "d'une atteinte inacceptable au droit à l'image" et que, à défaut de retirer cette publication du web, "des initiatives juridictionnelles seront prises."