"Je trouvais que j’avais fait le tour de moi-même", explique Énora Malagré dans Salut les terriens !, elle qui avait pris la décision de quitter Touche pas à mon poste suite à la polémique survenue en mai 2017, à cause d’un canular téléphonique jugé homophobe.

"Il faut être cohérente avec ses propres valeurs. Là, ça ne l’était plus, donc il fallait partir."