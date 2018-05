Professionnellement, Virginie Efira traverse probablement la période la plus faste de sa carrière. Jusqu’en mars 2019, il ne lui reste aucune date de libre, entre les tournages de La première séance de Justine Triet (avec Adèle Exarchopoulos et Gaspard Ulliel), Benedetta (ex- La Sainte Vierge ) de Paul Verhoeven et le prochain film d’Anne Fontaine, avec Omar Sy. Dans cet agenda surchargé, elle a libéré un peu de temps pour monter les marches dimanche soir, pour Le grand bain de Gilles Lellouche. Et de nous accorder une interview exclusive.

(...)