Le magazine américain Forbes, créé il y a tout juste cent ans et connu pour son classement annuel des plus grandes fortunes de la planète, lance vendredi une version française dans un climat qu'il juge "favorable" aux entrepreneurs.

"Beaucoup de personnes disent que la France devient la 'start up nation', et les discours changent: on a un président qui pousse à l'entrepreneuriat et à la libre entreprise", explique le patron de Forbes France, Dominique Busso, à l'AFP.

Evoquant l'excellence française en matière de technologies, d'artisanat ou de luxe, il juge le climat favorable au lancement d'un titre radicalement pro-entrepreneurs après l'élection en mai du président Emmanuel Macron.

Le magazine économique créé en septembre 1917 et présent dans 38 pays sera publié sous la forme d'un trimestriel en France, après l'inauguration d'un site, forbes.fr, l'an dernier.

Le premier numéro revient sur les cent dernières années et se projette sur les cent prochaines, à coup de témoignages et interviews de stars de l'économie internationale et française, comme Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Guillaume Pepy ou Xavier Niel.