Une autre épreuve polémique ne sera plus là la saison prochaine

France 2 a également décidé de ne plus reconduire l'épreuve de "l'asile". Pour rappel, le candidat devait enfiler une camisole de force avant de rejoindre cette pièce capitonnée où des cris terrifiants et des appels au secours étaient audibles. Dès sa diffusion, plusieurs personnes s'étaient dites scandalisées par le concept de ce jeu. La chaîne avait alors dû renommer l'épreuve et lui préférer le terme de "cellule capitonnée". Mais les critiques avaient continué. Ce sera maintenant de l'histoire ancienne.

© gilles scarella



Dans sa volonté de renouveler son jeu mythique, la chaîne s'est donc par la même occasion débarrassée des épreuves les plus "problématiques".