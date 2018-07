Médias/Télé Nos deux compatriotes, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek, animeront l'émission spéciale "Par Jupifoot" mardi soir sur France Inter lors de la demi-finale France/Belgique. Cette édition spéciale de "Par Jupiter" suivra en direct ce duel historique de football opposant deux vieilles rivales.

L'humoriste belge Alex Vizorek est l'instigateur de cette spéciale. Dimanche après-midi sur Twiter, il propose à ses deux comparses de "Par Jupiter" Charline Vanhoenacker et Guillaume Maurice de commenter le match de mardi soir. Alors en vacances, l'animatrice belge lui répond avec humour.

Après le développement de cette dicussion sur twitter entre les trois animateurs de France Inter, l'antenne annonce ce lundi la programmation de cette émission. Comme quoi une bonne idée peut parfois découler d'un tweet.

Le Belge a tout de même donné le ton de cette émission avec un tweet grinçant pour tous les supporters de l'hexagone: "Jusqu'à mardi, je n'ai plus d'ami français, désolé... Et a priori, à partir de mercredi, aucun français ne voudra être ami avec moi...".

Pourtant expatrié en France, l'humoriste n'a rien perdu de son patriotisme et prédit une victoire belge. On espère un second voeux exaucé pour le chroniqueur de France Inter. Charline Vanhoenacker reste elle aussi fidèle à ses racines et soutiendra nos Diables depuis la France.

De l'autre côté du micro, en plus de Guillaume Maurice, on retrouvera l'humoriste Thomas VDB. Les journalistes sportifs Phillipe Collin et Fabrice Abgrall seront aussi de la partie. Une emission qui ne manquera pas d'humour cinglant et de rebondissements.