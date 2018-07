Le poète, musicien, auteur et compositeur français François Corbier, de son vrai nom Alain Roux, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à Evreux, apprend-on sur Facebook. Il avait 73 ans. "L'humour et la chanson étaient ses armes; elles n'ont malheureusement pas été suffisantes face à la maladie. François Corbier nous a quittés ce dimanche matin à 1h25 à Évreux. Ses mots et son sourire vont nous manquer", annonce sa page Facebook.

François Corbier s'était fait connaître aux côtés de l'animatrice Dorothée, dans "Récré A2" l'émission pour enfants diffusée par la chaîne publique française Antenne 2 dans les années '80, rappelle le site ozap.com. Il avait ensuite suivi l'animatrice sur TF1 pour présenter le Club Dorothée, autre émission enfantine.