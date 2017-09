À l’affiche de deux films au cinéma (Ôtez-moi d’un doute et Le Petit Spirou), François Damiens annonce le retour de François L’Embrouille.

"Je vais refaire des caméras cachées, explique au micro d’ Europe 1 l’acteur multifacette belge qui en a déjà plus de 150 à son actif. Il faut se lever un peu plus tôt et se faire maquiller un peu plus pour éviter d’être reconnu. On prend au montage ceux qui ne m’ont pas reconnu. Il faut être meilleur. Je vais le faire en France mais je ne vous dis pas où."