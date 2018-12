Vous ne comprenez pas grand-chose au mouvement des gilets jaunes ? Vous voulez en savoir plus ? Malheureusement ce n’est pas vraiment en visionnant Gilets Jaunes : quand la France s’embrase que vous allez avoir les clés pour mieux cerner ce mouvement on ne peut plus complexe.

S’il y a bien une chose que l’on ne peut pas reprocher aux équipes de ce documentaire produit par TV Presse Productions, c’est de ne pas avoir pris de risques pour apporter des images chocs.