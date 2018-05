La présentatrice du RTL Info rejoindra le service public prochainement.

Entre RTL Belgium et Hakima Darhmouch, l'aventure s'achève. La chaîne belge a, en effet, annoncé ce lundi après-midi que la présentatrice du RTL Info 19 heures quittait les bureaux de l'avenue Georgin pour "réorienter sa carrière" et "quitter le milieu de l'information et du journalisme" pour "se concentrer sur d'autres activités professionnelles qu'elle exercera dorénavant à la RTBF".

"Ce changement est l'aboutissement d'une réflexion personnelle menée par Hakima depuis près de deux ans et correspond à une volonté d'acquérir de nouvelles expériences professionnelles", a expliqué la chaîne privée, qui ajoute que la décision a été prise "d'un commun accord".

Hakima Darhmouch est arrivée chez RTL Belgium en 1999.

Selon une source, Hakima Darhmouch devrait prendre la direction du pôle Culture à la RTBF.