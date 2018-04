L'information a de quoi surprendre mais "Le Parisien" est formel: le journaliste français Hugo Clément pourrait reprendre du service en télévision chez Canal +.

A plusieurs égards, ce qu'avance le quotidien français étonne. D'abord, parce que Hugo Clément n'avait pas manqué de critiquer Canal + au moment où toute la bande de Yann Barthès, dont il faisait partie, avait quitté la chaîne cryptée en 2016. Ainsi, il décriait, comme beaucoup d'autres, la perte d'identité dont était victime Canal + sous Vincent Bolloré.

L'autre élément surprenant dans ce dossier concerne Hugo Clément lui-même. Le journaliste avait quitté "Quotidien" et l'équipe de Yann Barthès dans des circonstances troubles à la fin de l'année 2017. Il déclarait alors vouloir prendre de la distance avec la télévision, "un média qui ne parle plus aux jeunes". Dans le but de parler à ce public-là, il avait alors rejoint Konbini, une plateforme d'information présente sur internet et les réseaux sociaux pour laquelle il travaille depuis janvier 2018.

Selon Le Parisen, Hugo Clément pourrait donc retrouver Canal + afin de renforcer l'access prime time, occupé actuellement par Yves Calvi. Il serait ainsi à la présentation d'une émission diffusée vers 20h30, en pleine concurrence avec son ancien boss, Yann Barthès avec "Quotidien" mais aussi Cyril Hanouna et "Touche pas à mon poste". Ni Hugo Clément, ni Canal + n'ont confirmé l'information.