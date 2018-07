La question de la place de l'homme dans l'interruption volontaire de grossesse peut surprendre. Peut choquer même. La réalisatrice Coline Grando a cependant voulu analyser la responsabilité et la place de l'homme dans cette situation délicate. Aussi bien dans la décision de pratiquer une IVG que dans ce qui précède, c'est-à-dire sa responsabilité dans la relation sexuelle et le choix ou non d'un moyen de contraception. Coline Grando, qui pose cette question à travers son film "La place de l'homme", est l'Invitée du samedi de LaLibre.be.





Pourquoi questionner la place de l’homme dans l’IVG ?

Déjà chez les femmes, c'est une parole qui ne circule pas. Chez les hommes, c'est encore pire. Ils ne se sentent pas du tout légitimes à parler de ça, à raconter cette expérience. Car ça ne se passe pas dans leur corps. Et les hommes ont plus de mal à parler de ce qui ne va pas, surtout quand ça touche à l'émotionnel. Et si la femme vit l'IVG individuellement, physiquement et émotionnellement, l'homme le vit par procuration, à travers sa partenaire. Ce n'est pas si facile à gérer. C'est ça qui est intéressant.



C'est à la femme uniquement que la décision doit revenir, non ?

C'est elle qui a la décision, ça ne peut pas être autrement. Ce n'est pas une décision qu'on prend à 50/50. D'autant plus qu'une femme qu'on contraint à garder un enfant risque d'avorter clandestinement. Et elle peut en mourir. Il n'y a pas de question à ce niveau.

Si la grossesse se poursuit, l'homme va être concerné. Ça m'intéressait de travailler sur cette place qui est hyper ambiguë et qui n'est souvent pas pensée. Ni chez les hommes, ni chez les femmes. Aux hommes, on dit, grosso modo, la contraception, ce n'est pas votre problème, à part pour les maladies. La grossesse, ce n'est pas votre problème. Il ne faut surtout pas influer sur le choix de la femme lorsqu'elle tombe enceinte si ce n'est pas décidé. Du coup, ils n'ont jamais pensé à cette situation-là. Résultat, ça leur tombe sur le coin du nez, et ils ne savent plus comment réagir.

Est-ce qu'on ne responsabilise pas assez les hommes ?

Clairement. Il faut juste leur dire que la contraception, c'est aussi leur problème. Si vous, les hommes, vous mettez enceinte votre partenaire, elle peut garder l'enfant contre votre avis. Et elle peut vous demander une pension alimentaire jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Je pense que c'est une histoire d'éducation. C'est la femme qui décide. Mais quelque part, c'est elle aussi qui porte sur ses épaules toute la responsabilité de l'acte. Alors que la responsabilité pourrait être partagée.

Comment la partager ?

On devrait pouvoir donner le choix à l'homme d'avoir une contraception qui n'est pas le préservatif, parce que, hommes comme femmes, peu de gens aiment le préservatif.

Certes, il y a la vasectomie. Mais elle est considérée comme presque irréversible. Et puis ça ne convient pas aux jeunes. En plus, c'est très "culturel". En Belgique et en France, environ 0,5 % de la population masculine a été vasectomisé, contre près de 25 % au Royaume-Uni ou en Allemagne. Là-bas, les hommes, dès qu'ils ont eu deux ou trois enfants, le font et puis ils sont tranquilles. C'est une histoire de mentalité.



Donc, la place de l'homme est dans la parole, et seulement dans la parole, puisqu'il n'a pas de pouvoir sur le corps de sa partenaire. Le vrai moment où il a le choix, c'est lors de la relation sexuelle. C'est au moment de savoir s'il se protège ou non d'une grossesse que les deux n'auraient pas voulue, ou que lui n'aurait pas voulue. Moi j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que ça ne vous révolte pas plus, les hommes, de pouvoir vous faire piéger.

Si la femme veut un enfant et pas l'homme et qu'elle le piège justement, en le mettant sur le fait accompli ?

Ce sont des cas particuliers, qui, j'espère, n'arrivent pas trop souvent. Il faut que la femme lui dise clairement qu'elle veut un enfant, et qu'il décide s'il est d'accord.



Et donc, comment être égaux dans la responsabilité ? Et par quels moyens, à part la vasectomie ?

En fait, il faudrait que chacun puisse prendre en charge sa contraception. Des moyens existent, mais qui ne sont pas forcément commercialisés. Une association en France est née après mai 68, après la libération sexuelle, où les hommes se sont dit "nous aussi, on veut pouvoir contrôler notre fécondité". Et les hommes de cette association ont recours à deux moyens de contraception. Soit par la méthode hormonale, qui consiste en injection de testostérone, soit par la méthode thermique.

Comme pour la pilule féminine, y-a-t-il des effets secondaires ? On dit que l'excès de testostérone est responsable de la chute de cheveux par exemple...

C'est possible oui. Et la testostérone pourrait booster la libido. C'est toujours mieux que l'inverse. Sinon, la méthode thermique consiste à faire remonter les testicules près du corps, ce qui fait chuter là aussi la spermatogenèse.

Il y a aussi le vasalgel, une sorte de vasectomie réversible. On injecte un gel dans le canal déférent. On le bouche, ça fait comme une vasectomie, sauf que c'est réversible, en injectant un liquide qui fait partir le gel, et tout fonctionne.



Et pour la pilule masculine, chaque année, on nous annonce qu'elle va être commercialisée. Pourtant, on n'en voit jamais le bout du nez.

S'il devait y avoir un partage théorique des responsabilités pour l'IVG, ça se ferait comment ?

Je pense que c'est à chaque couple de s'inventer sa manière de faire. Même pour la contraception au final. Ce que je veux faire avec ce film, c'est ouvrir le dialogue. Qu'on arrête de ne pas en parler. Et après, chacun en fait ce qu'il veut. En soi, des femmes préfèrent que ce soit elles qui gèrent. Certaines pourraient être intéressées par le 50/50. Des hommes pourraient vouloir contrôler leur fécondité... C'est juste donner le choix aux individus de gérer eux-mêmes. Et de pallier ce truc de "elle m'a fait un enfant dans le dos".

Et sur l'IVG ?

Ce n’est pas facile. En plus, il faut prendre une décision assez rapide. C'est très stressant. Ce sont des choix de vie radicaux. Et sans que la parole de l'homme soit performative, sans qu'il puisse prendre la décision, il faut en tenir compte, dans un entretien pré-IVG. Il faut permettre à l'homme d'en parler. Avec la femme ou non.

Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que l'homme est souvent évacué d'emblée. Car il y a toujours cette idée que l'homme va être celui qui oppresse. L'idée que la violence va venir de lui et qu'il faut préserver la femme à tout prix. Ce cliché me dérange. Si l'homme est le bourreau, c'est que la femme est la victime. Il est temps de sortir de ce truc-là. Même si ça représente une certaine réalité.

Si on veut l'égalité entre hommes et femmes, il faut que les hommes s'impliquent dans les questions de maternité, de parentalité et tout ça. Et si on les exclut de base, on ne peut pas râler par la suite, car on envoie le message "ce n'est pas votre problème", et ça ne va pas.

Le film a-t-il été mal perçu ?



Oui, il y a eu des critiques. Malheureusement, c'étaient des femmes féministes militantes - alors que je me considère comme féministe - qui ont le plus critiqué le film. Mais c'est peut-être le postulat d'interroger le point de vue de l'homme qui les dérangeait. On leur donne pourtant si peu la parole dans ce domaine, car on a très peur que ce droit de disposer de son corps, pour la femme, soit remis en cause. Ce droit est extrêmement fragile encore. On l'a vu en Espagne, en Pologne, ces dernières années, où le droit à l'avortement a été remis en cause. Mais on ne fera jamais avancer la cause des femmes si on ne questionne pas la place de l'homme. Et d'autant plus que ce soient des femmes qui pensent la place de l'homme.

Et quel est votre point de vue sur les congés paternité ?

Je suis complètement pour. Pour moi, on n’aura pas d'égalité tant qu'on ne passera pas le même nombre d'heures à la maison. C'est essentiel que les deux puissent être ensemble dans les premiers mois de l'enfant, pour se partager les tâches.





Le film a été diffusé sur La Trois et est disponible en replay sur Auvio.