Il ne faut pas oublier que les téléspectateurs belges regardaient RTL Luxembourg depuis les années 70. Quand le groupe débarque sur le marché belge en 1987, la chaîne a gardé ce qui faisait déjà sa popularité, à savoir la diffusion de fictions. "Beaucoup de gens dans les bassins populaires se sont abonnés à la télédistribution pour voir RTL, la seule chaîne à diffuser un feuilleton à 20h et un film à 21h", explique Frédéric Antoine, professeur et président du baccalauréat en communication à l’UCL. Cette image est d’ailleurs restée intacte. Devenue RTL-TVI, la chaîne reste un gros pourvoyeur de fictions.

À côté de cette marque de fabrique, la chaîne a ajouté la notion de proximité. Un des premiers slogans diffusés sur le marché belge était "RTL c’est vous", donnant l’idée que le spectateur va se retrouver en elle. Ce qui frappe les esprits aujourd’hui, c’est que ce même slogan a été rappelé lors de la rentrée 2017 de RTL, comme pour crier à ceux qui l’avaient oublié que l’opérateur conserve la même ambition depuis trente années.

Programmes précurseurs

Avec l’autre slogan "La famille RTL", la chaîne a toujours brisé la barrière représentée par l’écran entre ceux qui font les programmes, ceux qui les présentent et ceux qui les regardent. Une notion toujours mise en avant par RTL et qui pousse certains passionnés de la télévision à postuler auprès de la chaîne. C’est le cas de quelques jeunes encore aujourd’hui comme ce fut le cas, par exemple, pour Sabrina Jacobs en 1989. "J’ai envoyé une lettre au directeur pour exprimer l’importance pour moi d’informer. J’ai été embauchée et cette lettre est un collector que je garde", raconte l’animatrice.