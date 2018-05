Médias/Télé De nombreuses personnalités ont réagi par au décès de l'écrivain et journaliste de télévision Pierre Bellemare.

Sur son compte Twitter, l'homme de radio et de télévision, fondateur de la chaîne Canal + Pierre Lescure: "Une vie, une vie de télé et de radio, une vie d’histoires racontées comme personne, de sa voix reconnaissable entre toutes, une vie de création et de projets, une vie d’homme. Et nous, toute vie avec toi, Cher Pierre Bellemare...

Le présentateur de télévision Jean-Pierre Foucault s'est lui aussi exprimé sur le réseau social: "Pierre Bellemare .. inventeur génial à la radio et à la télé,passionné jusqu’au bout, exemple pour des générations de jeunes talents .. Au revoir cher Pierre .. Vous êtes formidable ! (émission à succès inventée par lui pour venir en aide aux démunis ..)"

Toujours sur Twitter, l'ancien président du Festival de Cannes, Gilles Jacob, a réagi à la nouvelle: "Il faisait les grosses têtes sans l’avoir, lui. L’animateur et beau parleur Pierre Bellemare, ne nous racontera plus d’histoire. Il a épaté l’enfance de 3 générations devant leur radio, leur télé noir et blanc ou couleur, il vient de fermer boutique. Une minute de silence."

Le journaliste et présentateur du journal de France 2, Laurent Delahousse, s'est lui aussi exprimé : "Au revoir Mr Pierre et Merci"

"Mon Pierre notre fou rire dans En toutes lettres quand nous animions ensemble sur France 2 restera à tout jamais dans ma mémoire", a twitté l'animateur Julien Courbet. "Tu as inventé les émissions où l'on défend les gens. Tu étais un prince un génie. Tu vas me manquer".

"Merci cher Pierre Bellemare pour cette passion que vous insuffliez à notre métier, ce goût des autres, cette façon de faire partager vos connaissances au plus grand nombre. Vous êtes formidable, disiez vous aux Français. Vous aussi!", a quant à lui écrit Patrick Poivre d'Arvor.