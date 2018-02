Sur le plateau de l'émission "C à vous", Aurore Bergé est revenue sur la polémique du week-end sur le décolleté et la longueur de sa robe lors de son passage dans "Salut les Terriens".

Insultée sur les réseaux sociaux, la députée "En Marche" était venue pour donner son point de vue. Elle a notamment expliqué avoir reçu des réactions de parents inquiets : "J’ai reçu beaucoup de messages de parents sur les réseaux sociaux qui ont parfois écrit en message privé en me disant : ‘comment je vais élever mes enfants si, dans une émission, vous n’avez pas le droit de vous habiller comme vous le souhaitez, c’est quand même extrêmement inquiétant’".

Mais Jean-Michel Aphatie a tenté une argumentation maladroite : "On ne s’habille pas comme on veut. On s'habille en fonction du lieu où on va. Quand on va à un enterrement, on réfléchit à comment on s'habille. Quand on va à la télévision, on ne vient pas en t-shirt (…) Peut-être que votre tenue n’est pas très adaptée à une prise de parole politique qui a toujours un peu de solennité".

Le comédien et réalisateur Dany Boon, présent sur le plateau, a soutenu la députée.