Présente, à l'insu de son plein gré, sur un tract du Front National, Karine Le Marchand, animatrice de l'émission politique "Une ambition intime" sur M6, a exigé via Twitter que le cliché en question soit immédiatement retiré des tracts frontistes. S'adressant directement à la présidente du FN, l'animatrice la prie de "La retirer immédiatement."

Sur la photo, on peut apercevoir l'animatrice trinquer avec la présidente du parti d'extrême-droite lors de l'émission. Elle est accompagnée de la phrase "Si je dois être critiquée, que je le sois sur des éléments avérés et non sur des mensonges."