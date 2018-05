"Je vais prendre encore plus de temps pour mes enfants, a expliqué la double vainqueur de l’émission à nos confrères du magazine Gala. Ces 100.000 euros vont nous permettre de voyager et de profiter encore plus de la vie." Actuellement en pleine rédaction d’un ouvrage de coaching parental qui sera disponible début 2019, Clémence Castel met un point d’honneur à transmettre à ses fils le goût de l’exploration. "C’est important pour nous, moi j’ai envie de faire découvrir le monde à mes enfants, différentes cultures, leur ouvrir les yeux sur ce qui peut exister. J’ai vraiment cet objectif; si je peux leur donner le goût du voyage grâce à ça, ce sera chouette parce que la vie c’est aussi avoir des expériences, partir à l’aventure, et ressentir des émotions. Si je peux leur transmettre ça grâce à ma victoire… "

Polémique salariale

Pascal, le finaliste malheureux du Combat des héros a aussi fait quelques révélations à TV Mag quant à l’issue du jeu. Et plus précisément du salaire reçu par les aventuriers Yassin et Dylan pour faire leur retour dans le jeu de TF1. Une somme bien plus élevée que les autres, qui ont tous touché "environ 5.000 euros brut".

Réticent à participer au programme "parce qu’il venait d’être papa pour la troisième fois en avril 2017", Yassin aurait eu droit à "une nounou à temps plein" payée par la chaîne. "Un privilège que n’avaient pas eu d’autres parents de jeunes enfants du Combat des héros ." Pascal ajoute que Yassin avait une autre condition, "que Dylan soit là". Les deux candidats auraient aussi négocié un salaire beaucoup plus élevé. "Dylan devait participer à un programme de téléréalité lorsque TF1 l’a contacté pour lui proposer Koh-Lanta . Et comme il devait toucher 20.000 euros avec cette téléréalité, on lui aurait proposé la même somme pour laisser tomber et rejoindre le casting du Combat des héros . Yassin aurait eu la même chose que lui."

Pire encore, Pascal s’est confié concernant le pacte que lui aurait proposé Yassin pour s’assurer de gagner le jeu. "Yassin m’a proposé qu’on aille aux poteaux ensemble et qu’il tombe volontairement pour me laisser le privilège de gagner l’épreuve. Je devais ensuite le choisir pour la finale. Il était convaincu de gagner parce qu’il se considérait comme le véritable aventurier de Koh-Lanta . Et il m’a dit que c’était important pour lui de gagner parce qu’il avait un contrat de 100.000 euros avec une grande enseigne de magasins de sport qui tombait s’il y parvenait." Alors de véritables héros ou zéros, ces aventuriers ?