Revenant sur la vie sur le camp, Eddy Guyot explique: "Tous les soirs, j'ai dormi entre un homme et la paroi de la cabane. Candide, elle, était plus loin. Quand les cameramen sont revenus dans la nuit pour nous filmer, je me suis réveillé et Candide était à moitié sur moi. Ca a été filmé et ça me disculpe complètement."





Décidément, cette sordide affaire n'a sûrement pas fini de faire parler d'elle.

Interviewé par Télé Star, Eddy Guyot, le candidat par qui le scandale Koh-Lanta est arrivé, est revenu sur les accusations dont il fait l'objet. Estimant n'être coupable de rien, l'homme de 34 ans, interpellé par la police à sa descente d'avion, affirme avoir coopéré avec les forces de l'ordre.