L'essor du numérique a évidemment provoqué un glissement progressif du journal papier vers le numérique (sites Internet, PDF et applications mobiles). Mais cela ne signifie pas pour que le papier ait été relégué aux oubliettes! Aujourd'hui, la majorité des "lecteurs-surfeurs" belges (58%) cumule la lecture d'une version papier et d'une version digitale. Si on y ajoute les sites des quotidiens, on atteint 81%.





La Libre, seul titre francophone qui voit son audience augmenter





La nouvelle étude du CIM, menée par l'institut Ipsos entre juin 2016 et mai 2017 auprès d'un échantillon représentatif de 10 063 Belges, livre des informations contrastées selon les titres et les régions (voir notre infographie). En Flandre, l'audience totale des "newsbrands" est en hausse de 3,5% par rapport à la dernière enquête (2014-2015). Chaque jour, les quotidiens flamands touchent 3,74 millions de lecteurs. On notera que tous les titres de la presse quotidienne flamande sont en croissance.





© IPM





Du côté francophone, l'audience totale est en régression de 9,9%, à 1,81 million de personnes. Et, contrairement au nord du pays, tous les quotidiens francophones connaissent un recul de leur audience totale. Tous sauf un! La Libre Belgique, "quality paper" du groupe IPM, est en effet le seul titre francophone qui réussit à augmenter son audience totale. Et pas d'un peu, puisqu'elle bondit de 19,5% par rapport à la période 2014-2015! Désormais, La Libre (papier, éditions numériques et site LaLibre.be) rassemble, chaque jour, 301 685 personnes. En 2014-2015, l'audience totale s'élevait à 252 560 personnes.