Evolution, révolution, renaissance : beaucoup de termes peuvent accompagner la transformation entamée par La Première ce mercredi 26 avril. Soit une nouvelle grille, de nouveaux rendez-vous et de nouveaux rythmes pour une nouvelle ère inscrite dans un studio tout neuf à découvrir aussi sur RTBF Auvio.

Evolution car "La Première va prolonger l’expérience radiophonique et offrir d’autres moyens à ses auditeurs de la suivre où et quand bon leur semble. Si elle est déjà très consommée en podcast, elle devrait l’être encore plus à l’avenir alors que toute l’équipe disposera désormais de l’environnement et du nouvel outil très performant que constitue son nouveau studio numérique", explique sa directrice Corinne Boulangier.

Testé lors d’une première phase par quelques émissions seulement, le studio sera désormais ouvert à tous et permettra à l’auditeur de suivre ses émissions par le son et par l’image.

Etre en conversation avec le public

Révolution car ce travail va s’accompagner d’un ancrage beaucoup plus visible et plus systématique sur le tout nouveau site internet de la chaîne et sur les réseaux sociaux. "Avec des temps forts de l’antenne distillés au fil de la journée sur la page Facebook de La Première et/ou de ses diverses émissions. Ce qui implique que les animateurs des différentes tranches d’info et des multiples rendez-vous d’antenne y réfléchissent dès la conception de leur émission", poursuit Corinne Boulangier.