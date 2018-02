Dotée d'un humour (très) noir, l'humoriste belge s'est encore distinguée ce week-end, dans l'émission Salut les Terriens !, animée par Thierry Ardisson et Laurent Baffie. Invitée à pousser la chansonnette, la jeune femme a entonné une petite ballade, et n'a pas manqué Baffie et Ardisson ! "La drogue, c'est mal, la drogue, c'est sale. (...) Thierry, gagner de l'argent sans travailler, c'était votre idée ? (...) Laurent, vous dites qu'il faut du cul, du cul, du cul, pour faire monter les audiences. Mais si vous savez comment faire monter les audiences, pourquoi votre film a fait 18 entrées ?"

On vous laisse découvrir la suite...

Il y a quelques semaines, Laura Laune a remporté l'émission La France a un incroyable talent.