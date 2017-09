Médias/Télé Juan Pablo Escobar, le fils du célèbre narcotrafiquant, était l'invité de l'émission "Salut les Terriens", animée par Thierry Ardisson. A la fin de l'interview, l'animateur a sorti de sous son bureau un paquet de fausse cocaïne. Une blague que l'invité n'a pas du tout appréciée.

"Pablo Escobar mon père" est une biographie parue début septembre. Le Colombien, sous son nom officiel Sebastian Marroquin, a souhaité partager son ressenti en tant que fils du plus célèbre narcotrafiquant du monde qui a inspiré de nouvelles séries télévisées. Dans son livre, il se confie sur son enfance, sa vie "normale" et la mort de son père. Mais également sur les stéréotypes que subissent ses compatriotes colombiens, comme le souligne le Huffington Post.

Au bout de 15 minutes d'interview, Thierry Ardisson a donc renforcé une fois de plus ce que Juan Pablo Escobar souhaitait dénoncer. En sortant un faux paquet de cocaïne sur la bande son "Cocaïne" de J.J. Cale repris par Eric Clapton, l'animateur français a fâché l'invité qui est revenu sur l'incident sur Facebook.

"J'aurais aimé que vous ne fassiez pas partie de ceux qui n'ont de cesse à contribuer à faire l'apologie de ce que vous avez 'trouvé' sous votre bureau lors de l'émission à laquelle vous m'avez invité en tournage le 7 septembre 2017. Un entretien de cette qualité ne saurait être occulté par ce final inopportun qui offenserait sans aucun doute n'importe quel père de famille de votre pays ou du monde, ainsi que la communauté colombienne résidant légalement en France. Je vous en prie, ne glorifions pas le trafic de drogue. Analysons plutôt les raisons pour lesquelles pendant des décennies ces drogues et leur prohibition ont fait de plus en plus de victimes; des victimes qui méritent tout notre respect."

Et si Juan Pablo Escobar regrette d'avoir participé à l'émission, Thierry Ardisson ne regrette rien de l'enregistrement. "S'il n'est pas content, tant pis pour lui. Je ne regrette pas de l'avoir fait, mais je regrette qu'il l'ait mal pris, surtout que l'interview était vraiment bien. C'est dommage qu'il n'ait pas le sens de l'humour. Son père aurait trouvé ça drôle, lui", a-t-il déclaré au Parisien.