Début 2008, les téléspectateurs belges et français découvrent "Un dîner presque parfait" sur M6, un nouveau concept d’émission inspiré d’un format britannique. Le principe est simple : cinq candidats d’une même ville s’invitent à tour de rôle et cuisinent pour les autres. A l’issue de la soirée, chacun attribue une note sur 10 à leur hôte selon trois critères. Le candidat qui a obtenu la meilleure moyenne remporte une belle somme d’argent.

Explosion du concept

Rapidement, l’émission fidélise les téléspectateurs et fait des petits sur M6 et TF1 avec des programmes similaires en gardant la même base de la compétition durant une semaine avec une finale le vendredi. Ces programmes rassurent les chaînes françaises car elles peuvent compter sur un intérêt croissant des téléspectateurs pour tous les domaines du quotidien. "4 mariages, une lune de miel", "Les Reines du shopping", "Bienvenue à l’hôtel", "Chasseurs d’appart",… Les émissions de compétition inondent les programmes télé et ne cessent de cartonner. Même constat en Belgique avec l’adaptation d’"Un dîner presque parfait" et "Bienvenue chez nous". La même mécanique efficace qui donne envie de suivre tous les épisodes jusqu’au résultat. Les spectateurs semblent aussi trouver un certain plaisir à écouter et commenter les remarques parfois désagréables de certains candidats. Mais comment expliquer le succès de ces émissions qui impliquent les candidats autant que le téléspectateur ?

La symbolique de l’élimination

"Plus que des émissions de compétition, ce sont des émissions qui permettent surtout d’évincer des candidats au cours de diverses épreuves. Celles-ci servent plus à éliminer des candidats qu’à sacrer un champion" , explique Alice Antheaume, professeur et directrice adjointe à l’école de journalisme de Sciences Po Paris. La journaliste française pointe aussi du doigt le principe de notation, très à la mode sur Internet où l’on évalue des films, des restaurants, des produits, etc. Le téléspectateur se retrouve dans une position de jugement permanent comme les candidats. " Les téléspectateurs regardent les déboires des candidats dans une position très jouissive et de comparaison avec leurs propres vies en se disant ‘je le ferais mieux que lui’ ", analyse Alice Antheaume.

"Mise en scène de la vie privée"

Le phénomène d’identification, très répandu en télévision, est ici particulièrement présent. Pour Marie Dufrasne, professeur de communication à l’Université Saint-Louis à Bruxelles, c’est grâce à plusieurs caractéristiques que ces émissions instaurent un contrat de communication avec le public : " une forte dimension ludique, un vécu intense en direct, une mise en scène de la vie privée et une interactivité exprimée par des votes entre participants ou par le public ", énumère Marie Dufrasne.

Vulgarisation et apprentissage

A côté de ces émissions dans lesquelles les candidats se notent et se critiquent entre eux, on a également vu le nombre d’émissions "de compétence" exploser. Dans "Top chef", "Le meilleur pâtissier", "Le meilleur coiffeur", "The Voice" ou encore "Cousu main", ce sont des professionnels qui éliminent les candidats au fil des semaines et ces programmes triomphent. " Ces émissions se basent sur une utilisation du média comme acteur de la vie sociale et parfois comme agent de promotion professionnelle ", explique la professeur de communication. " L’accréditation du vainqueur et sa légitimation sociale constituent l’enjeu de ces émissions ", ajoute-t-elle. Parfois critiquées pour leur voyeurisme ou la limite entre réalité et fiction, ces émissions ont des scores parfois meilleurs que les programmes d’information. Mais jusqu’où iront les chaînes qui continuent à développer des dérivés du concept ? Après le concours du meilleur peintre amateur ("A vos pinceaux" sur France 2), les concours du meilleur pêcheur et du meilleur fleuriste arriveraient sur nos écrans.









Le "Common sense" de la BBC arrive sur la RTBF

La RTBF recherche des anonymes " à la personnalité débordante " pour commenter l’actualité face caméra. Aucune date de lancement n’a été communiquée mais le nouveau magazine, inspiré de "Common sense" (BBC 2), serait diffusé avant la fin de la saison (juin 2017).

Pour rappel, le concept n’est pas neuf. Il est né en Grande Bretagne, sur Channel 4 avec "The Gogglebox". M6 et RTL avaient déjà emprunté les codes de l’émission britannique pour développer leur propre version, rebaptisée "Vu à la télé".

Toutes les semaines, des personnes (dans leur foyer et issues de milieux variés) étaient filmées sur leur canapé en train de réagir à des programmes de télé réellement diffusés, en critiquant et/ou se moquant des personnages montrés. Les couples ou familles à la langue la mieux pendue sont aujourd’hui devenus de véritables célébrités.

Vraies gens, vraies opinions, vraies infos

Véritable Ovni télévisuel (à l’époque), "The Gogglebox" révélait le pire comme le meilleur de la société. Dans sa composante documentaire, "Vu à la télé" offrait une mise en abyme interpellante du quotidien, dont on mesure à quel point il est influencé par la télévision (effet miroir garanti). Dans sa composante exclusivement divertissante en revanche, "Vu à la télé" n’échappait pas aux dérives populistes.

"Common sense" a ajouté un degré de complexité : les participants (loin d’être choisis au hasard) ne commentent pas seulement des émissions de divertissement mais l’actualité. Brexit, Trump,… Tout y passe. Au point d’entendre tout et n’importe quoi sur le réchauffement climatique.

La version estampillée "service public belge" va-t-elle s’engouffrer dans l’ère post-vérité et le "business du commentaire" ?

A juger sur pièces…