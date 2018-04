Le bandeau avait vexé les parents invités sur le plateau.

Le message "La maman est à gauche de l'écran" n'avait pas plu aux personnes invitées sur le plateau. Un père transgenre était venu raconter son histoire avec son compagnon et leur enfant. Trystan Reese est l'un des premiers hommes a avoir accouché au monde. Et c'est dans ce cadre qu'il était venu témoigner samedi dernier sur le plateau de "Salut les terriens" lors de la Journée internationale de la visiblité trans.

Le bandeau avait blessé le couple. "C'est un bon exemple de la façon irrespectueuse dont sont traitées les personnes transgenres dans les médias", avait-il regretté au média AJ+.

Contacté par le Huff Post, Thierry Ardisson a déclaré : "Désolé Trystan, je ne savais pas que le mot 'maman' était une insulte".

"Biff et moi avons passé un super moment avec les équipes de 'SLT' et nous les remercions de nous avoir invités. Nous savons qu'ils vont publier des excuses pour m'avoir appelé 'maman', et j'espère qu'ils se souviendront que beaucoup, beaucoup d'autres hommes ont accouché avant moi".

La polémique n'est certainement pas prête de se clôturer...