A l’heure où la vidéo fait son apparition dans les studios radio, l’audio retrouve une nouvelle jeunesse sur internet. Aux Etats-Unis et en France, notamment, le podcast a le vent en poupe. Dans tous les domaines, en fiction ou en documentaire, des passionnés dans leur salon, des petites structures pleines d’ambition, des stations et des chaînes historiques développent chaque jour des podcasts créatifs. En Belgique, le phénomène arrive à pas feutrés. La RTBF s’y met en lançant un appel à projets dans le but de développer les podcasts natifs (uniquement créés pour être diffusés sur le Web).

Pour en parler, entretien avec Sophie Berque responsable de la cellule Webcréation de la RTBF.

C’est nouveau les podcasts natifs à la RTBF ?

...