J’étais en train de terminer la dernière partie de la saison 1 de ‘Professeur T’ en flamand et il y avait une coupure dans le planning. J’étais libre. John m’a appelé et m’a montré le pilote réalisé par Guy Goossens et deux scénarios d’‘Unité 42’. J’ai dit oui", explique Indra Siera.

Pour relever le défi des séries, le producteur John Engel (Left Field Ventures) a opté pour un réalisateur flamand. Un choix dicté par l’expérience déjà acquise au Nord du pays et par le fait que le trio de scénaristes - Charlotte Joulia, Annie Carels, Julie Bertrand - avait été chercher de précieux conseils auprès de Guy Goossens. De retards en reports, ce dernier a décliné la réalisation d’Unité 42. Un job repris par trois de ses confrères : Indra Siera donc, suivi de Roen Mondelaer et Hendrik Moonen. A charge pour le premier de réaliser les épisodes 1, 2, 3 et 10 et de définir ainsi l’identité visuelle de la série, déjà préachetée par France 2.

Rendre les histoires personnelles plus fluides

"Le style de Guy Goossens était plus américain, davantage tourné vers l’action. Moi, j’aime proposer des choses étranges en termes de musique et d’images. J’avais envie de rendre l’histoire des victimes beaucoup plus touchante. Ce sont des choses que j’ai changées par rapport au scénario initial. Je voulais que Bob (Tom Audenaert) ait une femme africaine, que Nassim (Roda Fawaz) soit gay. Je voulais que l’équipe ait vraiment un passé et un futur, que les personnages soient plus développés et que leur histoire soit plus fluide. Pour moi, c’était vraiment nécessaire car c’est leur histoire qu’on va suivre. Je ne voulais pas d’un concept de série policière à l’ancienne. Même si chaque épisode présente une enquête bouclée, on a besoin d’avoir une arche plus longue qui permet de développer chaque rôle et nous entraîne à travers les épisodes. C’est ce qui fait que maintenant j’aime vraiment tous les personnages, leurs problèmes personnels… Cela rend l’histoire plus belle, je crois. C’est bien que l’épisode commence avec un puzzle et qu’il y ait quelqu’un qui résolve l’énigme à la fin mais, pour moi, c’est une série sur la ville de Bruxelles et cela doit être très humain. Même les meurtriers doivent être humains. Il faut qu’on s’interroge à la fin. Il ne faut pas rester seulement dans le divertissement."

Pour sa première expérience en français, l’Anversois ne tarit pas d’éloges au sujet de son équipe.