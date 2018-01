Chers lecteurs,



Au quotidien, LaLibre.be vous propose un large éventail d’articles sur l’actualité. Dès qu’un fait important survient, nos journalistes s’attachent à présenter les premières clés de lecture pour vous permettre de comprendre l’importance d’une information, ses conséquences ou son retentissement potentiel. A travers des analyses, interviews, éditos, chroniques, portraits ou reportages, nous nous efforçons de prendre de la hauteur, de susciter le débat, afin de mieux cerner notre société et le monde qui nous entoure.



Nous veillons aussi à rendre les informations davantage concrètes, en détaillant par exemple les impacts qu’auront sur votre quotidien les mesures prises par les autorités politiques. Mais aussi en vous fournissant des éclairages sur l'immobilier ou les placements.



En cette année 2018, nous allons encore renforcer notre couverture éditoriale de l’actualité belge, internationale, économique, culturelle, sociétale et sportive. Nous avons fait de la réactivité l’une de nos exigences prioritaires. Nous tenons à ce que nos internautes soient les premiers à bénéficier d’un décodage immédiat lorsqu’un événement se produit.



Nous allons dès lors augmenter l’offre premium proposée sur LaLibre.be. Evidemment, créer de tels contenus de qualité a un coût. Car derrière les articles, sites, applications et réseaux sociaux, beaucoup de monde s'active : nos journalistes qui enquêtent, dénichent des exclusivités et rédigent les informations qui vous intéressent, nos informaticiens et développeurs qui travaillent d’arrache-pied pour vous offrir un service de qualité, nos "community managers" qui animent nos réseaux sociaux et font vivre la "communauté La Libre", etc.



Aujourd'hui, ces coûts ne sont plus couverts par les revenus publicitaires, qui sont largement absorbés par les "géants du web" (Google, Facebook, Apple, Amazon entre autres). Nous devons donc retourner à nos sources de revenus habituels : la vente de nos contenus. Plus que jamais, nous comptons dès lors sur nos lecteurs pour nous aider à accomplir notre mission avec le plus grand sérieux et le plus grand professionnalisme. Comment ? En souscrivant une de nos formules d’abonnement.

Ces formules vous donneront accès à l'ensemble des articles publiés sur le site et l’application. Vous pourrez donc évidemment aussi consulter nos rendez-vous incontournables du week-end, comme l’"Invité du samedi", les "Etats d’âme" ou les grands formats du dimanche : "Dans le secret des lieux", "Il était une fois" et "C’est pour demain". Vous pourrez également profiter de la version "journal numérique (PDF)" tous les jours.

Sachez aussi que, cette année, nous poursuivons notre réflexion en profondeur sur notre offre éditoriale et le confort de lecture. ​

Merci pour votre fidélité.

Dorian de Meeûs

Rédacteur en chef de La Libre Belgique

Jonas Legge

Rédacteur en chef de LaLibre.be