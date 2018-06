Médias/Télé L'homme de télé et producteur français Laurent Ruquier a accordé une interview-fleuve au Parisien dans laquelle divers sujets médias sont abordés, notamment le remplacement de Yann Moix dans la prochaine saison d'On n'est pas couché sur France 2.

Sans être précis pour l'instant, l'animateur confirme cependant "qu’on s’oriente à nouveau vers un écrivain, éditorialiste, penseur ou philosophe." Comprenons : pas un journaliste. En tout cas, la place de Christine Angot ne semble pas non plus certaine. "Il faut que l’on sache si Christine Angot continue. On le souhaite et je pense qu’elle aussi", confesse le chef de bande, également aux manettes des 'Grosses têtes' sur RTL et des 'Enfants de la télé' nouvelle version sur France 2 le dimanche.

Mais la réponse la plus surprenante est sans doute celle à la demande d'un hypothétique remplaçant de Jean-Pierre Pernaut, présentateur historique du 13h de TF1.

Ruquier éclate de rire avant de répondre : "Philippot ! (actuel président du mouvement des « Patriotes », ex-bras droit de Marine Le Pen au FN). On garderait à peu près le même esprit, non ?"

Des accusations détournées - mais qui correspondent à des rumeurs qui enflent depuis plusieurs années sur l'opinion tranchée de la figure des infos de la mi-journée, notamment sur des sujets sensibles comme l'immigration.