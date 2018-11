Annonceur : John Lewis&Partners

Agence : adam&eveDDB London

Médias : TV, Internet

C’est LA pub dont tout le monde parle. Et pas seulement nos voisins britanniques. Depuis quelques semaines, John Lewis faisait monter la pression et semait les indices entourant la présence d’Elton John dans son nouveau film de Noël. Le spot tant attendu a finalement été dévoilé le 15 novembre, quelques heures avant sa première diffusion sur ITV, et il met effectivement en scène le "rocketman".

Au Royaume-Uni, les films publicitaires diffusés à la veille des fêtes de fin d’année sont une véritable institution ; ces campagnes suscitent autant l’intérêt auprès du public et des médias que les pubs du Super Bowl aux États-Unis. Dans le genre, la saga John Lewis, qui a débuté il y a une dizaine d’années, est la plus emblématique. Primées aux quatre coins de la planète pour leur créativité, les campagnes de Noël de John Lewis sont aussi très efficaces : en 2016, la prestigieuse IPA britannique estimait que pour chaque livre dépensée, ces pubs en remportaient huit à l’annonceur.

Le film "The Boy and the Piano" fera-t-il à nouveau exploser les caisses du grand magasin britannique ? Une chose est sûre, il devrait raviver les ventes de Your Song - le tube d’Elton John choisi par adam&eveDDB pour illustrer le long flashback de 2'20" qui revisite les moments forts de la carrière du chanteur aujourd’hui âgé de 71 ans, jusqu’à sa prime enfance, et plus précisément ce jour de Noël où il reçut le piano de sa grand-mère… "Certains cadeaux sont plus qu’un cadeau", conclut le film créé en collaboration avec le Rocket Entertainment Group d’Elton John et réalisé par Seb Edwards pour Academy Films.

Outre en TV, la campagne sera déployée sur les réseaux sociaux et au travers de multiples activations expérientielles. Ainsi, dans son flagship store d’Oxford Street, John Lewis installera un dressing room et un studio d’enregistrement Elton John où l’on pourra redécouvrir toute la discographie de l’artiste ; un light show musical de 30 minutes sera aussi diffusé chaque jour à partir de 16 h durant les fêtes, et tous les clients pourront jouer sur le piano Yamaha de Sir Elton. Que du bonheur.