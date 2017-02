Le prochain "Baromètre diversité" du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) intégrera "une nouvelle grille d'analyse consacrée à la représentation des hommes et des femmes dans la communication commerciale", a annoncé mardi l'instance de régulation. Le CSA a déjà publié trois Baromètres consacrés à la diversité à l'écran entre 2011 et 2013. Leur objectif était de photographier la représentation de la société dans les médias télévisuels suivant cinq axes de diversité: le sexe, l'âge, l'origine, la profession et le handicap. Ils portaient uniquement sur les émissions, et non la publicité.

En 2017, une nouvelle édition sera lancée, qui intégrera pour la première fois une analyse de la représentation des hommes et des femmes dans la communication commerciale, rapporte le CSA. Les résultats de cette étude seront connus à la fin de l'année.

En juin dernier, le CSA a reçu de nouvelles compétences en matière d'égalité des femmes et des hommes. L'institution est désormais légalement chargée de réaliser une analyse périodique relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, d'encourager la diffusion des bonnes pratiques en matière de lutte contre les stéréotypes sexistes et d'émettre, au besoin, des recommandations spécifiques.