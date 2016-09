Le groupe France Télé menacé par Sarkozy ?

Les responsables des cultes insistent pour que le cours de religion soit maintenu

"Les valeurs de foi, de justice, de dialogue et de paix, que l'on retrouve dans toutes les convictions, permettent non seulement (aux enfants et aux jeunes) d'approfondir les racines de leur culture religieuse, mais sont aussi des leviers puissants pour construire le vivre ensemble", affirment les responsables des cultes.