Le directeur de l'information de la RTBF, Jean-Pierre Jacqmin, a décidé de suspendre provisoirement le présentateur Eddy Caekelberghs de l'antenne, rapporte Sudpresse mercredi soir.

Le journaliste aurait envoyé un mail depuis sa boîte mail professionnelle où il s'en prend à la politique du gouvernement en matière de migration. Ce mail, envoyé selon Sudpresse à deux hauts membres de la laïcité belge et à un ancien secrétaire général du PS, répercute une interview télévisée de l'ancien ministre des Affaires étrangères - et père du Premier ministre - Louis Michel qui se déclare pour la mobilité des êtres humains et la migration. La vidéo est accompagnée d'un message appelant à la diffuser le plus possible, avec un texte mettant en cause la politique actuelle du gouvernement en matière de migration.

Informé de ce mail, envoyé donc depuis l'adresse RTBF d'Eddy Caekelberghs, le directeur de l'information de la RTBF a décidé de retirer l'animateur de l'antenne dès ce mercredi. "Le contenu du mail en question ne fait pas partie de la déontologie et de l'indépendance de la RTBF", a réagi Jean-Pierre Jacqmin auprès de Sudpresse. "Nous constatons qu'une polémique est en cours. Le temps de celle-ci, Eddy Caekelberghs ne sera plus à l'antenne, conformément à l'article 11 de notre code de déontologie interne."