Tout ce qui brille, n’est point or. Le vieil adage s’applique au luxe en général. Il colle parfaitement à LVMH, 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires, et à Kering, 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Ces géants du luxe dirigés respectivement par François-Henri Pinault et Bernard Arnault ont beau communiquer sur leurs codes de bonne conduite, leur sens de l’éthique masque de grandes souffrances humaines et animales (...)