Le quotidien néerlandophone De Standaard ne publiera plus la chronique hebdomadaire de Dyab Abou Jahjah, après que ce dernier a estimé sur les réseaux sociaux que l'attaque de dimanche à Jérusalem n'était pas du terrorisme mais "un acte de résistance" et qu'il convenait de libérer la Palestine par "tous les moyens nécessaires".

Avec cette déclaration, le chroniqueur a franchi les limites du débat public que le Standaard entend mener sur sa plateforme, a indiqué le quotidien. Les propos de Dyab Abou Jahjah ont suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. "Nous trouvons qu'il est important de laisser une marge pour rendre le débat aussi large que possible. Et dès lors, de laisser la parole, aussi et surtout, à ceux dont les idées défient le consensus", déclare en substance le rédacteur en chef du Standaard, Karel Verhoeven, sur le site du quotidien. "Il y a cependant des limites aux débats les plus larges, et celles-ci se situent pour nous dans le soutien de la violence sans distinction", ajoute-t-il.

Depuis trois ans, le militant politique belge d'origine libanaise Dyab Abou Jahjah, fondateur de la ligue arabe européenne (LAE), publiait une chronique hebdomadaire dans les colonnes du journal du groupe Mediahuis. Sa position sur le conflit israélo-palestinien avait déjà à plusieurs reprises suscité des remous.

La LAE avait pour but de défendre la communauté musulmane en Europe et relayer ses plaintes. Plusieurs de ses actions avaient suscité la controverse. Il avait ensuite quitté le pays.

En 2009, sur Facebook, il qualifiait la Belgique de "shit hole".