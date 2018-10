Le rédacteur en chef Joan Condijts et le journaliste politique Martin Buxant quittent L'Echo pour développer LN24, un nouveau média télé et en ligne, ont-ils annoncé ce lundi matin à leurs collègues. L'information a ensuite été confirmée par les principaux intéressés dans un communiqué. Avec l'entrepreneur Boris Portnoy, ils ont levé 4,5 millions d'euros afin de créer la première chaîne d'information belge en continu.

Le départ de Joan Condijts est immédiat, étant donné la nature concurrentielle de l'initiative. La direction de la rédaction a dès lors déjà entamé la recherche de son remplaçant et espère pouvoir présenter une nouvelle organisation rédactionnelle d'ici décembre. D'ici là, L'Echo sera dirigé par les rédacteurs-en-chef adjoints Anne-Sophie Bailly et Serge Quoidbach.

"En tant que journal business, nous soutenons l'entrepreneuriat dans toutes ses formes. Même si l'esprit d'entreprendre nous rend la vie difficile de temps en temps", a réagi Frederik Delaplace, CEO de Mediafin, entreprise derrière les titres L'Echo et De Tijd.

Martin Buxant continuera, lui, à faire des interviews politiques et rédigera une colonne hebdomadaire pour le journal. Il ne sera par contre plus présent à la rédaction de façon régulière. Il devient le rédacteur en chef de LN24.

"Les News 24" sera un média vidéo en ligne qui devrait, à terme, compter sur un peu plus d'une quarantaine de personnes. Son ambition est "d'apporter un regard neuf et de qualité sur l'actualité, à travers plusieurs canaux de diffusion audiovisuels et digitaux". L'information, entre autres politique et économique, couvrira l'ensemble du territoire national. "Les débats d'idées, les analyses et les commentaires occuperont une place prépondérante dans le contenu du groupe LN24", lit-on dans le communiqué.

L'entrepreneur Boris Portnoy, ancien patron de la société de production KNTV, prendra la direction opérationnelle.

Outre les trois fondateurs, quatre partenaires ont souscrit au capital de 4,5 millions d'euros: Belfius Insurance, Besix, Gilles Daoust (CEO de Daoust et Title Media) et Ice-Patrimonial, une société appartenant à Jean-Pierre Lutgen, CEO d'Ice Watch.

LN24 sera disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en télévision et en web dans le courant 2019.