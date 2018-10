Voici la sélection réalisée par Cinebel.

Ca y est, l’automne est là. Les jours se raccourcissent, le temps se refroidit et les excuses pour passer son weekend devant Netflix s’empilent. Et ça tombe bien ! Voici 3 séries qui sortent en ce mois d’Halloween et qu’il ne faut surtout pas rater.

5 octobre : Elite



rois ados issus de la classe ouvrière intègrent une école élitiste. Mais l’écart trop important avec leurs condisciples les mènera à la pire des tragédies…



Cette nouvelle série dramatique mixant amitiés complexes, amours impossibles sur fond de meurtre se montre très prometteuse. Pour ne rien gâcher, les visages de certains des protagonistes ne vous seront pas inconnus. En effet, Elite reprend une partie du casting de La Casa de Papel. La présence des personnages de Rio et Denver a notamment déjà été confirmée, pour le plus grand plaisir des fans.



24 octobre : Bodyguard



Ayant empêché une importante attaque terroriste, David obtient le poste de garde du corps de la Secrétaire d'État à l'Intérieur britannique, Julia Montague. Problème : sa politique ultra-conservatrice représente tout ce qu'il méprise.



Nous vous en parlions il y a quelques jours, la BBC a réalisé ce dimanche 23 septembre la meilleure audience pour une série télévisée au Royaume-Uni depuis 2011. Le thriller politique Bodyguard a rassemblé en moyenne 10,4 millions de personnes. Il faut remonter à Downton Abbey pour rencontrer un tel succès ! C’est donc en grande pompe que le show britannique débarque sur Netflix. Gageons que cette série portée par Richard Madden (le regretté Robb Stark dans Game of Thrones) n’en restera pas à cette unique saison…

26 octobre : Les nouvelles aventures de Sabrina



À ses 16 ans, Sabrina doit choisir entre l'univers magique de sa famille et l'univers humain de ses amis.



Tout le monde se souvient de Sabrina l’apprentie sorcière, série phare des années 90. C’est bien cette même Sabrina Spellman que nous retrouvons ici. Mais que les nostalgiques se préparent : la version Netflix donne au récit un bon coup de jeune ! Un univers bien moins naïf et bon enfant attend le spectateur. Rassurez-vous néanmoins : Netflix a confirmé que les tantes Hilda et Zelda seront au rendez-vous pour guider la jeune sorcière. Il ne reste qu’à attendre le 26 octobre pour savoir si Salem sera aussi de la partie.