Médias/Télé Dans la mode, le théâtre, les médias et les musées, les Belges sont aujourd’hui célébrés dans les hauts lieux de Paris. Si la relation entre les deux voisins est vivable aujourd’hui, il est bon de se rappeler l’époque où se moquer des Belges était un sport national en France. Comme le résume le documentaireH H de Marc Ball et Gilles Dal, dans les années 70, la République perd son prestige et la Belgique constitue la proie parfaite pour retrouver son image. Les blagues et l’imitation de "l’accent belge" réactivent de vieux clichés de la période où nous étions des immigrés en France, considérés comme des ignares.

Accepter d’être petits

Cette relation amour-haine entre les Français et les Belges a changé lorsque nous avons assumé "notre idiotie" en pratiquant l’autodérision. Avec l’émission intimiste "Strip-Tease" et le film coup-de-poing "C’est arrivé près de chez vous", la Belgique se revendique porteuse de la vie des gens ordinaires. Comme avec "Rosetta" des frères Dardenne, Palme d’or au Festival de Cannes en 1999, forçant l’admiration. Le petit pays tient sa revanche et grandit dans l’estime des Français, "frustrés de ne pas être à la hauteur de la puissance passée de Paris", comme l’explique le comédien Charlie Dupont. Obligés de prétendre à l’excellence, nos voisins finissent par apprécier notre humour et nos artistes. En politique, nos ministres entretiennent la culture du consensus comme nulle part ailleurs et la place du débat reste intacte en France. Les Belges acceptent d’être petits et ne se prennent pas au sérieux, ce qui déstabilise leurs voisins.

Un regard décalé

Le film traite un sujet rarement porté à l’écran et pourtant présent dans notre esprit. Avec le recul nécessaire, il explore les origines de cette relation bipolaire et invite des personnalités belges (Myriam Leroy, Pierre Kroll, Alex Vizorek, Christophe Giltay) et des politologues à s’exprimer. Un regard décalé et drôle sur une histoire d’amour qui n’a pas dit son dernier mot.

La dernière dispute entre les deux pays a surgi peu après les attentats de Paris, lorsque les médias révélaient que des membres de la cellule terroriste avaient grandi à Molenbeek. L’occasion parfaite pour "écraser" les Belges alors que "l’âme française" est intouchable. Finalement, notre prétendue sympathie nous rend indispensables à Paris.