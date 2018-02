Médias/Télé La Française Sandrine Bonnaire a été couronnée lors de la huitième édition des Magritte. L'actrice-réalisatrice a en effet reçu le Magritte d'honneur lors de la cérémonie mettant en avant le cinéma belge francophone.

C'est une Sandrine Bonnaire émue aux larmes que le public a pu entendre lors de son discours, trophée en mains. "Ce prix, vous me l'offrez à moi mais vous honorez aussi tous ces gens qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui" s'est exprimée la Française de 50 ans. "Merci de ce très bel accueil. Je ressens toutes les émotions du cinéma en 30 sec. Cet accueil si fort, je ne m'y attendais pas. Je suis assez admirative du cinéma belge et suis donc très touchée que vous mettez à l'honneur mon talent à moi."

En conférence de presse, Sandrine Bonnaire a ensuite affirmé qu'elle allait tourner son prochain film en Belgique en tant que réalisatrice.