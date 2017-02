Cérémonie des Magritte du cinéma, Be1, 20h.

Programmation spéciale. La 7e cérémonie des Magritte du Cinéma se déroulera ce samedi 4 février au Square à Bruxelles. Lors de cette soirée, vingt et un Magritte seront décernés à l’ensemble de la profession et un Magritte d’Honneur sera remis par l’Académie André Delvaux à une personnalité emblématique du 7e Art.

La cérémonie sera diffusée en direct et en clair sur Be tv (producteur et partenaire de l’Académie André Delvaux). Elle sera présidée par la comédienne Virginie Efira. Maîtresse de cérémonie, Anne-Pascale Clairembourg a elle-même reçu le Magritte du Meilleur espoir féminin en 2013 pour le film "Mobile Home" de François Pirot.

Parmi les favoris de cette édition, figurent "Je me tue à le dire" de Xavier Seron et "L’économie du couple" de Joachim Lafosse. Le réalisateur Bouli Lanners est lui aussi nommé dans plusieurs catégories pour son long métrage "Les premiers les derniers".

Florilège de programmes

Egalement partenaire des Magritte, la RTBF propose une programmation spéciale en radio et en TV. Les JT de La Une et de La Deux détailleront les préparatifs et les résultats de la cérémonie avant et après son déroulement. Sur La Deux, le mardi 31/01 à 20 h (ainsi que le mardi 07/02 à 20 h), "Tellement Ciné" reviendra sur les moments forts et le palmarès avec les premières impressions des primés glanées lors de la soirée.

Sur La Une toujours, le vendredi 10/02, dans "C’est du Belge", Gerald Watelet présentera également une chronique tournée lors de la cérémonie avec images des stars, les coulisses, le dîner VIP.

Et de films...

La Trois n’est pas en reste. Elle propose quatre soirées spéciales : le mardi 31/01 (avec "Estate" de Ronny Trocker, "Dernière porte au sud" de Sacha Feiner, "La bûche de Noël" de Vincent Patar et Stéphane Aubier, "Welkom" de Pablo Munoz Gomez) et le mardi 07/02 (avec "Melody" de Bernard Bellefroid, "L’Exercice de l’Etat" de Pierre Schoeller, "A l’arraché" d’Emmanuelle Nicot, "Le plombier" de Xavier Seron et Méryl Fortunat-Rossi, "Renaître" de Jean-François Ravagnan, "Toutes nuancées" de Chloé Alliez).

Le mercredi 08/02, un résumé de la cérémonie précédera la diffusion du film "Tango Libre" de Frédéric Fonteyne. Enfin, le jeudi 09/02, "Au-delà des mots, le cinéma de Joachim Lafosse" de Luc Jabon et "A perdre la raison" de Joachim Lafosse mettront un point final à cette riche programmation.