La 8e cérémonie des Magritte du cinéma s'est ouverte samedi soir à 20H50 au Square à Bruxelles.

Le maître de cérémonie, Fabrizio Rongione, qui avait déjà officié en 2013 et 2014, a ouvert la cérémonie en présentant les films nommés et en taquinant le public, à commencer par la ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles Alda Greoli à qui il a fait remarquer la baisse de popularité de son parti, le cdH. Il a aussi questionné Didier Reynders, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé des Institutions culturelles fédérales, sur les raisons qui ont poussé son parti, le MR, à faire alliance avec la N-VA. Il a fait un parallèle avec Star Wars et le passage du côté obscur.