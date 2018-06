Nos confrères de Sudpresse annoncent ce mercredi que le rédacteur en chef de la chaîne a été remercié.Voici la phrase prononcée par le journaliste qui a choqué nombre de téléspectateurs. Si la plainte a été jugée non fondée par le CSA, Télésambre a cependant décidé de mettre un terme au contrat du rédacteur en chef.

Déjà écarté de RTL

En juin 2014, lorsqu'il travaillait pour RTL, Luc Maton avait déjà été suspendu d'antenne. En cause : ses propos peu élogieux à l'égard de son collègue d'alors Stéphane Pauwels qui présentait l'émission Café Brazil au moment de la Coupe du Monde. Interrogé par Sudpresse, Luc Maton avait déclaré : "Ce n’est pas mon ami. On ne fonctionne pas de la même manière. Nous n’avons donc pas la même manière de dire les choses. Je ne suis pas d’accord avec le fait d’être au ras des pâquerettes (...) Il a d’énormes qualités, c’est un très bon chroniqueur (...) Sa disproportion m’écœure, son côté omniprésent me dérange. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose de le mettre aux manettes. (...) Bref, je ne suis pas un adepte, je ne suis absolument pas convaincu par sa présentation."