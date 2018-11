Médias/Télé Marco Lamensch, co-créateur de l’émission "Strip-Tease" avec Jean Libon, publie le livre "Strip-Tease vous déshabille". L’occasion d’évoquer, en sa compagnie, la genèse, l’histoire, les anecdotes et les recettes de cette émission mythique.

Pourquoi avez-vous souhaité écrire ce livre ?

J’avais commencé à prendre des notes il y a une quinzaine d’années et j’avais laissé tomber. J’ai eu des soucis de santé et là, je me suis dit que c’était le moment de reprendre le livre. Pendant les années Strip-Tease, les gens nous posaient des tas de questions, j’ai écrit une série de textes, soit en partant de films qu’on avait faits, soit en essayant de comprendre pourquoi on avait réussi ou raté telle ou telle chose mais aussi de répondre à des accusations contre l’émission, qui n’ont jamais été faites de front.