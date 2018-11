La Nuit des Écrivains / La Première, dès 21 heures

Vous aimez la littérature ? Les interviews ou les discussions au long cours ? Ce mercredi, mettez-vous sous votre couette ou votre plaid et allumez La Première pour parler littérature de 21 heures à 2 heures du matin en compagnie de Myriam Leroy et de Pascal Claude lors de la Nuit des Écrivains.

"Il y a une dynamique qui est différente le soir. On est plus calmes, on est moins stressés, et puis la nuit, c’est l’un des rares moments de l’existence où l’on a l’opportunité de vivre le moment présent. Il n’y a pas de pubs la nuit, non plus, sur les antennes de la RTBF. On peut s’embarquer dans des grandes conversations sans être interrompus dans nos réflexions et dans nos discussions" , explique Myriam Leroy .

"Plein de choses à raconter"

Pour la seconde année consécutive, les deux journalistes réunissent plusieurs auteur(es) à Passa Porta, la maison internationale des littératures (Bruxelles). L’an passé, Laurent Gaudé, Antoine Wauters, Joy Sorman ou encore Abdellah Taïa avaient été invités à participer à l’émission.

Pour cette édition, six écrivain(e) s vont se partager la scène pour animer une discussion.

Il y aura Lydie Salvayre, prix Goncourt 2014 pour son roman Pas Pleurer, Laurent Chalumeau, auteur mais également ancienne plume de Nulle Part Ailleurs sur Canal +, Nathalie Quintane ( Un Œil en moins) ou encore Gauz, écrivain d’origine ivoirienne. Côté belge, notez la présence de Laurent Demoulin et de Sébastien Ministru. "On est très fiers de notre casting car on a des grands noms qui peuvent fédérer des lecteurs passionnés mais ce sont surtout des gens qui ont plein de choses à raconter et qui vont, on le pense, bien s’entendre. Parfois, il y a des gens dont on aime l’œuvre mais dont on n’aime pas nécessairement les propos, d’autres qu’on écoute en interview, qui ne sont pas forcément les ‘meilleurs clients’ pour une discussion, se la jouer collectif et réfléchir à l’air du temps" , argumente l’auteure d’ Ariane.

Il y aura également des performances prévues au cours de la soirée. Le rappeur belge Scylla sera là pour chanter, Isabelle Wéry prépare une surprise. Enfin, Adeline Dieudonné sera normalement présente.

Celle qui a rencontré un énorme succès en librairie avec La Vraie Vie devrait présenter une création littéraire spécialement conçue pour l’événement.